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11.03.2019 - 15:08 | | SARAYBOSNA (AA)

Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet

Bosna Hersek'in EURO 2020 elemelerinde Ermenistan ve Yunanistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Süper Lig ekiplerinde forma giyen Edin Visca, İbrahim Sehic ve Deni Milosevic de çağrıldı.

Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet
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Bosna Hersek'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Ermenistan ve Yunanistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Spor Toto Süper Lig takımlarında forma giyen Edin Visca, İbrahim Sehic ve Deni Milosevic de davet edildi. Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 23 Mart'ta Ermenistan ve 26 Mart'ta Yunanistan ile sahasında oynayacağı maçların 23 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

Medipol Başakşehir'den Visca, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Sehic ve Atiker Konyaspor'dan Milosevic'in de yer aldığı aday kadro şöyle:

Kaleci: İbrahim Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Kenan Piric (Maribor), Vedran Kjosevski (Zeljeznicar)

Defans: Sead Kolasinac (Arsenal), Toni Sunjic (Dinamo Moskova), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Ervin Zukanovic (Genoa), Eldar Civic (Sparta Prag), Darko Todorovic (Red Bull Salzburg)

Orta saha: Muhamed Besic (Middlesbrough), Gojko Cimirot (Standard Liege), Miralem Pjanic (Juventus), Elvis Saric (Suwon Bluewings), Rade Krunic (Empoli), Goran Zakaric (Partizan), Amer Gojak (Dinamo Zagreb), Haris Duljevic (Dynamo Dresden), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Deni Milosevic (Atiker Konyaspor), Stjepan Loncar (Rijeka).

Forvet: Edin Dzeko (Roma), Kenan Kodro (Athletic Bilbao), Elvir Koljic (Universitatea Craiova).

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın 18 Mart'ta başkent Saraybosna'da hazırlıklarına başlayacağı ifade edildi.

Bosna Hersek, EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda Ermenistan ve Yunanistan'ın yanı sıra Finlandiya, İtalya ve Lihtenştayn ile mücadele edecek.

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