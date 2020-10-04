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04.10.2020 - 23:58 |

Vitor Hugo, Trabzon'a geldi!

Transferde son dakika... Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu Vitor Hugo, Trabzon'a geldi

Vitor Hugo, Trabzon'a geldi!
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Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, Trabzon'a geldi. 

Fransa'nın başkenti Paris'ten THY'ye ait uçakla önce İstanbul'a inen 29 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na ulaştı.

Taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu, daha sonra kulübe ait araçla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.

Vitor Hugo, Trabzona geldi

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