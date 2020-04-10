Voleybol Federasyonu'ndan 500 bin TL destek

Federasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle;

"TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu olarak, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n "Biz bize yeteriz TÃ¼rkiyem" sÃ¶zleriyle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Milli DayanÄ±ÅŸma KampanyasÄ±'nÄ± tÃ¼m gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle destekliyoruz.

TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu YÃ¶netim Kurulumuz tarafÄ±ndan alÄ±nan karar neticesinde ihtiyaÃ§ sahibi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yardÄ±mcÄ± olmak amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen kampanyaya, Federasyonumuzun Ã¶z kaynaklarÄ±ndan 500.000 TL destekte bulunulmuÅŸtur.

Bu vesileyle; dÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan pandemi karÅŸÄ±sÄ±nda bizler iÃ§in hayatlarÄ±nÄ± ortaya koyarak Ã¶zveriyle Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za ve kampanyaya destekte bulunan herkese teÅŸekkÃ¼rlerimizi sunuyor, bu sorunu hep birlikte aÅŸacaÄŸÄ±mÄ±za yÃ¼rekten inanÄ±yoruz.

Evde kalmanÄ±n hem kendi hem de Ã§evremizdekilerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¼venli olduÄŸunu bir kez daha hatÄ±rlatÄ±yor, bu sÃ¼reÃ§te hep birlikte #EvdeKal diyoruz."

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