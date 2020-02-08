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08.02.2020 - 11:32 | | Ä°STANBUL (AA)

Voleybolda dev derbi: Fenerbahçe-Galatasaray

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e Opet ile Galatasaray HDI Sigorta yarÄ±n karÅŸÄ±laÅŸacak.Â

Voleybolda dev derbi: Fenerbahçe-Galatasaray

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e Opet ile Galatasaray HDI Sigorta yarÄ±n derbide karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mÃ¼sabaka saat 13.00'te baÅŸlayacak.Â Ligin geride kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde iki takÄ±m da 12 galibiyet ve ikiÅŸer maÄŸlubiyet yaÅŸadÄ±. FenerbahÃ§e Opet averajla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼, Galatasaray HDI Sigorta ise dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±rada yer alÄ±yor.

Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda oynanan maÃ§Ä± Galatasaray HDI Sigorta, 3-1'lik skorla kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

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