Voleybolda haftanın programı
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise ilk hafta maçlarına devam edilecek. Ligde 8 Eylül Salı günün yapılan sezon açılış maçında Halkbank, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yenmişti. Öte yandan, Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde ise Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor maçları ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya liglerde birinci haftanın programı şöyle:
Bugün:
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Mimar Sinan)
Yarın:
12.00 PTT-Kuzeyboru (TVF Başkent)
16.00 Karayolları-VakıfBank (TVF Başkent)
18.00 Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Cengiz Göllü)
14.00 Çan Gençlik Kalespor-İlbank (Çan Şehit İbrahim Eriç)
13.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş (Burhan Felek)
18.30 Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt (Eczacıbaşı)
AXA Sigorta Efeler Ligi
13 Eylül Pazar:
12.00 Spor Toto-Solhanspor (TVF Başkent)
16.00 İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankkart (İnegöl)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)
16.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol (Ali Yücel)
14 Eylül Pazartesi:
14.30 Haliliye Belediyespor-Altekma (11 Nisan)