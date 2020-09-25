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25.09.2020 - 09:54 | | İSTANBUL (AA)

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Voleybolda haftanın programı
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:  

Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün 

17.00 PTT-Fenerbahçe Opet (Başkent)

Yarın:

13.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Beşiktaş (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)

15.00 Karayolları-Sistem9 Yeşilyurt (Başkent)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Mimar Sinan)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-İlbank (Burhan Felek)

19.30 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)

AXA Sigorta Efeler Ligi

 

27 Eylül Pazar: 

13.00 Halkbank-Arhavi Voleybol (Başkent)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Haldun Alagaş) 

15.00 Haliliye Belediyespor-Solhanspor (11 Nisan)

15.30 Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent)

16.00 İnegöl Belediyespor-Sorgun Belediyespor (İnegöl)

28 Eylül Pazartesi:

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek)

Voleybolda haftanın programı

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