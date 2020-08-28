Voleybolda Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 20 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, 2. Grup'ta Rusya, Almanya, Belarus, Ukrayna ve Hollanda ile mücadele edecek milliler, grup aşamasındaki ilk maçına 26 Eylül'de, son müsabakasına ise 1 Ekim'de çıkacak.

Çekya’nın Brno şehrinde düzenlenecek şampiyonada grup müsabakaları tek maç lig usulüne göre oynanacak. Grubu ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak. Yarı final karşılaşmalarında ise grup birincileri, grup ikincileriyle çapraz olarak eşleşecek.

Genç Erkek Milli Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı TSİ şöyle:

26 Eylül Cumartesi:

16.00 Türkiye-Hollanda

27 Eylül Pazar:

21.00 Türkiye-Almanya

28 Eylül Pazartesi:

18.30 Rusya-Türkiye

30 Eylül Çarşamba:

16.00 Türkiye – Belarus

1 Ekim Perşembe:

18.30 Ukrayna-Türkiye