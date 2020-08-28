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28.08.2020 - 23:26 | | AA

Voleybolda Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu

20 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin maç programı belli oldu. Çekya’nın Brno şehrinde düzenlenecek şampiyonada 2. Grup'ta yer alan Türkiye, Rusya, Almanya, Belarus, Ukrayna ve Hollanda ile mücadele edecek.

Voleybolda Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu
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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 20 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin maç programı belli oldu. 

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, 2. Grup'ta Rusya, Almanya, Belarus, Ukrayna ve Hollanda ile mücadele edecek milliler, grup aşamasındaki ilk maçına 26 Eylül'de, son müsabakasına ise 1 Ekim'de çıkacak. 

Çekya’nın Brno şehrinde düzenlenecek şampiyonada grup müsabakaları tek maç lig usulüne göre oynanacak. Grubu ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak. Yarı final karşılaşmalarında ise grup birincileri, grup ikincileriyle çapraz olarak eşleşecek. 

Voleybolda Türkiyenin Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu

Genç Erkek Milli Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı TSİ şöyle: 

26 Eylül Cumartesi: 

16.00 Türkiye-Hollanda 

27 Eylül Pazar: 

21.00 Türkiye-Almanya 

28 Eylül Pazartesi: 

18.30 Rusya-Türkiye 

30 Eylül Çarşamba: 

16.00 Türkiye – Belarus 

1 Ekim Perşembe: 

18.30 Ukrayna-Türkiye

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