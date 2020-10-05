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05.10.2020 - 07:00 |

Volkan Demirel: "Ersun hoca sonrası..."

Erol Bulut’un ekibinde yer alan ve yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Volkan Demirel, Fenerbahçe’yi çok sevdiğini aktardı. Demirel, "Ersun hoca zamanında bu kadar aktif değildim. Zeki Hoca, Emre ile bayağı tecrübelendim" dedi.

Volkan Demirel: "Ersun hoca sonrası..."
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Fenerbahçe tarihinin en uzun süre forma giyen kalecisi ve kulübün efsaneleşen isimlerinden Volkan Demirel, NTV’ye özel bir röportaj verdi. Şu anda Erol Bulut’un ekibinde yer alan ve yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Demirel, Fenerbahçe’yi çok sevdiğini aktardı.
Her zaman sarı-lacivertli kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan deneyimli isim, “Hocalık kariyerinde acelem yok bugün yarın değil ama uzun zamanda planım var. Her şeyi öğrenerek bilerek yapmak istiyorum. Daha çok zamanım var. Daha yolun başındayım. Şu anda çok güzel ortam var, Erol hoca ile çok özel ilişkimiz var bana çok yardım ediyor. Ersun hoca zamanında bu kadar aktif değildim. Ekibi vardı. Ayrılınca pandemi dönemi yaşandı. Zeki Hoca, Emre ile bayağı tecrübelendim. Her şeyi yapabilecek kapasitedeyim ama acelem yok” dedi.

Fenerbahçe’yi çok sevdiğini dile getiren Volkan Demirel, “Fenerbahçe’de kadro dışı kalacağım hiç aklıma gelmezdi. Hani kırılma anı deriz ya benim en zor anımdı. O toplantıya çıkarken futboldan uzaklaşmayı kafama yazmıştım. “Fenerbahçe için var oldum ve var olmaya devam edeceğim” dedim kalktım” ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel: Ersun hoca sonrası...

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