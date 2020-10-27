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HaberlerFenerbahçe Haberleri Volkan Demirel, yeni yaşını İznik'te kutladı
27.10.2020 - 15:11 | | (Bursa), (DHA)

Volkan Demirel, yeni yaşını İznik'te kutladı

Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel, doğum gününü eşi ve aile dostlarıyla birlikte İznik'te kutladı.

Volkan Demirel, yeni yaşını İznik'te kutladı
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Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel, 39'uncu yaşını Bursa'nın İznik ilçesinde kutladı. İznik Askania Tesisleri'nde ailesi ile birlikte vakit geçiren Demirel, aynı zamanda tesis çalışanlarından Arif Uyar'ın, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Brezilyalı oyuncu Alex de Souza'dan esinlenerek ismini verdiği 9 aylık oğlu Aleks Deniz Uyar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Volkan Demirel, yeni yaşını İznikte kutladı

VOLKAN'IN HİKAYESİ

 

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