Volkan Demirel'den canlı yayında Galatasaray'a gönderme! "Ben başka goller attım..."

Dün akşam Fenerbahçe TV'de yaptığı açıklamaların ardından Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Volkan Demirel'den bir son dakika açıklaması daha geldi. Volkan Demirel, canlı yayında Galatasaray'a gönderme yaparak, "Hep diyorum ya Galatasaray maçları bayram diye keşke taraftarımız da tribünde olsa bu bayramı yaşasa ben sahada gol atmadım ama başka türlü goller atıyordum Galatasaray'a..." dedi.

VOLKAN DEMİREL'DEN GÖNDERME: BEN GALATASARAY'A ÇOK GOL ATTIM!

Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Mehmet Yozgatlı ve Mehmet Auirelio Fenerbahçe TV'de derbiye özel açıklamalarda bulundu. Selçuk Şahin'in Galatasaray'a attığı gollerden bahsederken araya giren Volkan Demirel, "Ben Galatasaray'a başka goller attım." dedi. Volkan Demirel ayrıca Roberto Mancini'ye yapılan nazire hakkında da uzun yıllar sonra yeniden konuştu.

İşte Volkan Demirel'in o açıklamaları...

"Ben derbide hiç gol atmadım, başka türlü goller attım ben. Mancini bir ara sürekli kağıt gönderiyordu. Biz de şampiyon olunca kağıt dolaştırdık. Çok güzel anlardı. Karagümrük maçıydı. Selçuk oyuna girdi en son bana getirdi, Şampiyon Fenerbahçe yazısını gösterdim. Keşke bu maç seyircili olsaydı, seyircimizin de bizimle birlikte olmasını isterdik dün akşam dediğim gibi keşke bu bayramı onlar da sahalarında izleseydi."

VOLKAN DEMİREL: FENERBAHÇE FORMASI HERKESE NASİP OLMAZ!

Fenerbahçe forması herkese nasip olmaz, Fenerbahçelilik başka bir şey. Tribünde giydiğin forma bile başka bir şeydir. Zor süreçlerden geçtik, Fenerbahçe formasıyla üzülmek de güzel. Yaşanmışlıklar her zaman tecrübe olarak geri döner. Biz Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil ettik.

Selçuk Şahin: "Bu tür maçlarda özel bir hazırlığa gerek yok, 7 gün evde kalsanız bile sahaya çıktığınız an durum başka bir hale dönüşüyor. Soyunma odasına geride girdiğimiz zaman Volkan bir girer bağırırdı. Emre de iyi yapardı o işleri kendimize getirirdi bizi. Umarım şimdi takımımızda oynayan oyuncular da bu formanın hakkını verirler, uzun süre hizmet ederler. Liderliği sezon sonuna kadar götürüp şampiyon olmak istiyoruz. Umut veren iyi oyunculardan kurulan bir takımımız var, iyi bir ortam ve hava yakaladık. Umarım kazanan taraf biz oluruz."

Mehmet Yozgatlı: "Bu derbi Türkiye'deki en büyük derbi. Bu maçta gol atmak, maçı kazanmak inanılmaz bir duygu. O akşam hatta o hafta kendinizi kral gibi hissediyorsunuz."