Volkan Fındıklı: "Anadolu kulüpleri 'Üç büyükler'e karşı iyi motive oluyor"

Bu sezon gösterdiği performansla Atiker Konyaspor'da ilk 11'in değişmez futbolcularından olan Volkan Fındıklı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maçı AA muhabirine değerlendirdi.

Yeşil-beyazlı futbolcu, son zamanlarda şanssız yenilgiler aldıklarını, Fenerbahçe maçıyla kötü gidişlerine son vermek istediklerini dile getirdi.

Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini aktaran Volkan Fındıklı, "Anadolu kulüpleri 'Üç büyükler' olarak adlandırılan takımlara karşı daha iyi motive oluyor. Bunun kimse aksini söyleyemez. Deplasmanda onlara karşı elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz. Amacımız puan ya da puanlar alabilmek. Fenerbahçe karşısında alacağımız galibiyetle hem motivasyonumuzu yükseltmek hem de üst sıralara çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Bu sezon, geçen yıla göre performans olarak geride olduklarını vurgulayan Volkan Fındıklı, şunları kaydetti:

"Aslında oyun olarak geçen seneyle aynıyız, sadece şanssız goller yiyoruz. Aldığımız kötü sonuçlarda bunların payı olduğunu düşünüyorum. Geçen sene ilk felsefemiz, gol yememek üzerineydi. Oyunumuzu bunun üzerine inşa ettiğimiz zaman bulduğumuz gollerle 3 puanları alıyorduk. Bu sene şanssızlık mı beceriksizlik mi diyelim bilmiyorum, biraz fazla pozisyon veriyoruz. Takım olarak bu durumu çözmeye çalışıyoruz. Yediğimiz gol sayısı, bu seneki durumumuzu ortaya çıkarıyor. Bunu iyiye çevirmek bizim elimizde. Gerekli skorları alıp, üst sıralara tutunmaya devam etmek istiyoruz. Bunu yapacak güçteyiz. takım olarak buna inanıyoruz."

Aykut Kocaman'ın adının Fenerbahçe ile anıldığının hatırlatılması üzerine 26 yaşındaki oyuncu, "Öyle bir konu birkaç haftadır gündeme gelmeye başladı. Hocamızla bu konuyu konuşmadık. Bu konuları biz de basından takip ediyoruz. Ne kadar doğru ya da yanlış bilemem. Fenerbahçe maçı öncesi Aykut Kocaman'ın sarı-lacivertlilerle adının anılmasının normal olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'ya giden kestirme yol Türkiye Kupası"

Volkan Fındıklı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kaldıklarını anımsattı.

Rövanş maçı öncesi deplasmandan avantajlı skorla döndüklerini aktaran savunma oyuncusu, "Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veriyoruz. Sivasspor ile oynayacağımız ikinci maçı kazanıp turu geçmek ve finale doğru yol almak istiyoruz. Avrupa kupalarına katılmak için kestirme yol Türkiye Kupası olarak görünüyor. Elimizden geldiğince çok çalışmamız lazım. Yeniden UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz. O yüzden bizim için Türkiye Kupası çok değerli." şeklinde görüş belirtti.

Volkan Fındıklı, Aykut Kocaman'ın bu sezon kendisine ilk 11'de daha çok yer verdiğinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Burada görev almamı sağlayan kişi Aykut Kocaman'dır. Bana güvendiği için şans verdiğini düşünüyorum. Ben de görevimi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. İyi şekilde değerlendiriyorum ki burada forma şansı bulabiliyorum. İkinci ligden gelip, burada tutunmak kolay bir şey değil. Şans verildiği sürece alt liglerde oynayan futbolcular da benim geldiğim konumlara gelebilir."