Volkan Şen'den ilk milli gol

Fenerbahçeli Volkan Şen, A Milli Takım forması altında ilk golünü attı. Kosova karşılaşmasıyla 24. kez A Milli forması giyen yıldız, dün muradına erdi.

1: Türkiye-Kosova maçı, A Milli Takımı’nın Antalya Stadı’ndaki ilk resmi karşılaşması oldu. Antalya Stadı’nda daha önce İsveç’i, Karadağ’ı ve Rusya’yı özel maçlarda ağırlayan ay-yıldızlılar, ilk kez resmi bir müsabakada rakip takımı konuk etti.