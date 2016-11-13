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13.11.2016 - 02:30 |

Volkan Şen'den ilk milli gol

Fenerbahçeli Volkan Şen, A Milli Takım forması altında ilk golünü attı.

Volkan Şen'den ilk milli gol
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Türkiye - Kosova: 2-0
Türkiye - Kosova: 2-0
Türkiye - Kosova: 2-0
Türkiye - Kosova: 2-0Haberin Tüm Fotoğrafları

Fenerbahçeli Volkan Şen, A Milli Takım forması altında ilk golünü attı. Kosova karşılaşmasıyla 24. kez A Milli forması giyen yıldız, dün muradına erdi.

1: Türkiye-Kosova maçı, A Milli Takımı’nın Antalya Stadı’ndaki ilk resmi karşılaşması oldu. Antalya Stadı’nda daha önce İsveç’i, Karadağ’ı ve Rusya’yı özel maçlarda ağırlayan ay-yıldızlılar, ilk kez resmi bir müsabakada rakip takımı konuk etti.

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