Vukovic: 'Avrupa'yı büyük ölçüde garantiledik'

Vukovic, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, sezon boyunca iyi bir performans sergilediklerini ifade etti.

Her maçın zor geçtiğini belirten Vukovic, "Ümit ediyorum ki başarılı performansımızı kalan haftalarda da devam ettireceğiz. UEFA Avrupa Ligi'ni büyük ölçüde garantilemiş olduk. Bana göre yüzde 90-95 oranında üçüncülüğü de garantiledik. Avrupa'da da ilerleyebilecek ve iyi işler yapabilecek güçte bir takımız." diye görüş belirtti.