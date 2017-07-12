Vukovic resmen Olympiakos'ta

Konyaspor resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Son röportajını Konyaspor TV’ye yapan Jagos Vukovic Atiker Konyaspor’dan kendisinin ayrılmak istediğini, yönetimin bu yönde aldığı herhangi bir karar olmadığını söyledi. Başkanımız Ahmet Şan’a, yönetim kurulu üyelerimize ve taraftarımıza teşekkür eden Vukovic transfer sürecinin nasıl ilerlediğini anlattı. Röportajı “ Umarım 26 numaralı formayı oğullarım için saklarlar” diyerek sonlandırdı.

3.5 senedir Konyaspor’da forma giyen Jagos Vukovic röportajda Olympiakos’a gitme nedenlerini sıraladı.

Vukovic şöyle konuştu: “Olympiakos’a gitmek kariyerimde büyük bir fırsat olduğu için ayrılıyorum. Orada Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatım olacak, evime yakın olacağım ve yeniden kırmızı beyaz formayı giyeceğim için çok mutluyum. Konyaspor kulübünden ayrılmak kesinlikle benim kararımdı, yönetimin beni göndermek istemesiyle ilgili bir durum kesinlikle söz konusu değil.”

“Fenerbahçe’ye transferinle ilgili bir takım haberler yazıldı çizildi bu konuyla ilgili bizi bilgilendirebilir misin” şeklindeki bir soru üzerine Vukovic “Bunu ilk defa duyuyorum. Fenerbahçe ile hiç konuşmadım, hiç öyle bir şey yok” şeklinde cevap verdi.

“Başkanımız, yönetimimiz, taraftarlarımız ve takım arkadaşlarım olmasaydı kariyerimdeki bu büyük adımı atamazdım” şeklinde konuşan Jagos Vukovic röportajın sonunda şu sözlere yer verdi.

“Bana verdikleri bütün desteklerden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kulüpten Konyaspor’dan ayrılmak benim için çok zor bir karardı. Çünkü bu kulübü çok seviyorum. Burada harika 3 yıl geçirdim. Ailem ve benim için çok duygusal bir zaman ama artık gitme zamanı. Başkana ve Konyaspor yönetimine, şehre bana ve aileme verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Bütün taraftarlara özel olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Takım arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum, eğer onlar olmasaydı ben kariyerimde bu büyük adımı atamazdım ve onlara demek istiyorum ki ‘sizi çok özleyeceğim. Çocuklarım bu karara çok üzüldüler ama onlara durumu anlattıktan sonra anladılar, anlayış gösterdiler. 3 oğlum da belki bir gün gelir Konyaspor’da oynar. Umarım 26 numarayı oğullarım için saklarlar.”