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16.03.2017 - 22:12 | | AA

Wade sezonu kapattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Chicago Bulls'un all-star gardı Dwyane Wade, sağ dirseğindeki kırık nedeniyle sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

Wade sezonu kapattı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Chicago Bulls'un all-star gardı Dwyane Wade, sağ dirseğindeki kırık nedeniyle sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bulls'un Memphis Grizzlies'e 98-91 yenildiği maçta Zach Randolph'a çarpışması sonucu sakatlanan Wade'in sağ dirseğinde, burkulmanın yanı sıra ufak da bir kırık tespit edildi.

Normal sezonun bitimine 14 maç kala Doğu Konferansı'nın 10. sırasında yer alan Bulls'un önemli parçalarından Wade'in, sezonu kapattığı belirtildi.

Kariyerinde 3 NBA şampiyonluğu kazanan ve 23,3 sayı, 5,7 asist, 4,8 ribaunt ortalamaları bulunan 35 yaşındaki basketbolcu, bu sezon maç başına 18,6 sayı, 4,5 ribaunt, 3,9 asist üretiyordu.

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