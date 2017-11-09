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09.11.2017 - 10:27 | | ANKARA (AA)

Warriors 5'te 5 yaptı, zirveyi ele geçirdi

NBA'de Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves'u 125-101 mağlup ederek art arda 5. maçını kazandı.

Warriors 5'te 5 yaptı, zirveyi ele geçirdi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves'u 125-101 yenen Golden State Warriors, Batı Konferansı'nda liderliğe yükseldi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın formda ekiplerinin mücadelesinde Golden State Warriors, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 125-101 mağlup etti. Yıldız oyuncusu Kevin Durant'in oynamadığı maçın 3. çeyreğinde 44 sayı atan Warriors, üst üste 5. karşılaşmasını kazandı.

Son şampiyon Warriors bu sonuçla kötü başladığı 2017-18 sezonunun 12. maçı sonunda Batı'da liderliğe yerleşti. Warriors'ı galibiyete, 22 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle oynayan Stephen Curry ve 28 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Klay Thompson taşıdı.

5 maç sonra kaybeden Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 16 sayı, 12 ribaunt ve Andrew Wiggins 17 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalma üretti.

Celtics seriyi 10 maça çıkardı

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, seyircisi önünde oynadığı Los Angeles Lakers karşılaşmasını 107-96 kazanarak peş peşe 10. galibiyetini aldı.

Celtics'te Aron Baynes 21 sayı, 8 ribaunt, Kyrie Irving 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Marcus Morris 18 sayıyla oynadı.

Lakers cephesinde Brandon Ingram ve Jordan Clarkson 18'er sayı kaydetti. Julius Randle ise 16 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 114-97
Orlando Magic-New York Knicks: 112-99
Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 107-96
Phoenix Suns-Miami Heat: 115-126
Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 125-101

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