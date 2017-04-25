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25.04.2017 - 10:50 | | AA

Warriors, Blazers'ı 4. maçta da mağlup ederek tur atladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Portland Trail Blazers'ı 128-103 yenen Golden State Warriors, seriyi 4-0 kazanarak konferans yarı finaline yükseldi.

Warriors, Blazers'ı 4. maçta da mağlup ederek tur atladı
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NBA play-off'ları ilk turuna 3 maçla devam edildi. Geçen yılın finalisti Golden State Warriors, Portland Trail Blazers deplasmanında oynadığı mücadeleyi 128-103 kazandı ve 4-0'lık sonuçla tur atladı.

Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 37 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Draymond Green 21 sayı, 6 ribaunt ve 3 blokluk performans sergiledi.

Blazers'ta Damian Lillard'ın 34 sayı, 6 asist ve El-Faruk Aminu'nun 25 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Hawks seriyi 2-2'ye getirdi

Atlanta Hawks, ağırladığı Washington Wizards'ı 111-101 mağlup ederek seride durumu 2-2 yaptı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Hawks'ta Paul Millsap 19 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, Dwight Howard 16 sayı, 15 ribaunt, Kent Bazemore 16 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalma ve Dennis Schroder 18 sayıyla bir adım öne çıktı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 6 sayı ve 5 ribauntla oynadı.

Wizards'ta Bradley Beal 32 sayı, 5 ribaunt ve John Wall 22 sayı, 10 asist, 5 ribauntla mücadele etti.

Raptors 3-2 öne geçti

Toronto Raptors, seyircisi önünde çıktığı Milwaukee Bucks karşılaşmasından 118-93 galip ayrıldı ve seride 3-2 üstünlük yakaladı.

Raptors'ı galibiyete, 25 sayı atan Norman Powell, 19 sayı, 6 ribaunt, 3 blok üreten Serge Ibaka, 16 sayı, 10 asistle "double double" yapan Kyle Lowry ve maçı 18 sayı, 6 asistle tamamlayan DeMar DeRozan taşıdı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 9 ribaunt, 3 top çalma 3 blokla sahanın en skoreri oldu. Malcolm Brogdon da 19 sayılık katkıda bulundu.

NBA play-off'ları ilk turu, 3 maçla devam edecek.

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