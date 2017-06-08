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08.06.2017 - 11:01 | | AA

Warriors, Cavaliers'a şans tanımıyor! Seri 3-0 oldu

NBA finalinde Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 118-113 yenen Golden State Warriors, seriyi 3-0'a getirdi.

Warriors, Cavaliers'a şans tanımıyor! Seri 3-0 oldu
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 118-113 yenen Golden State Warriors, seriyi 3-0'a getirdi.

Cavaliers, NBA final serisinin 3. maçında Warriors'ı ağırladı. İlk çeyreği 39-32 önde kapatan Warriors, soyunma odasına da 6 sayı (61-67) üstünlükle gitti. Warriors, 12 üçlükle bir NBA finalinin ilk yarısında en fazla üç sayılık basket atan takım olmayı başardı.

Ev sahibi ekip, Kyrie Irving'in karşılaşmaya ağırlığını koyduğu 3. periyodun sonunda 94-89 öne geçti. Cavaliers, J.R. Smith'in attığı üç sayılık basketle son 3 dakikaya da 113-107 önde girdi.

Fakat kalan bölümde rakibine sayı izni vermeyen Warriors, yakaladığı 11-0'lık seriyle sahadan 118-113 galip ayrıldı.

Seriyi 3-0'a getiren ve şampiyonluk için büyük bir adım atan Warriors, NBA play-off'larında 15'te 15 yapan ilk takım oldu.

Warriors'ı galibiyete, 31 sayı, 8 ribauntla oynayan Kevin Durant, 26 sayı, 13 ribaunt, 6 asist üreten Stephen Curry ve maçı 30 sayı, 6 ribauntla tamamlayan Klay Thompson taşıdı.

Cavaliers'ta LeBron James'in 39 sayı, 11 ribaunt, 9 asist ve Kyrie Irving'in 38 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. J.R. Smith 16 sayı, Kevin Love da 9 sayı, 13 ribauntla mücadele etti.

Serinin 4. maçı, 10 Haziran Cumartesi günü TSİ 04.00'te oynanacak.

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