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09.03.2017 - 11:07 | | ANKARA (AA)

Warriors, Durant'sız tatsız!

NBA lideri Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Durant'in sakatlandığından bu yana çıktığı 5 karşılaşmanın 3'ünü kaybetti.

Warriors, Durant'sız tatsız!
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Boston Celtics'in 99-86 yendiği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) lideri Golden State Warriors, son 5 maçında 3. kez mağlup oldu. NBA'e 11 maçla devam edildi. Boston Celtics, son 2 yılda normal sezonu lider bitiren, bu sezon da ligin en iyi galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors'ı deplasmanda 99-86 yendi.


Sezonun en düşük skorunu üreten Warriors böylece yıldız oyuncusu Kevin Durant'in, ilk dakikasında sakatlandığı Washington Wizards maçı da dahil oynadığı son 5 mücadelenin 3'ünü kaybetti.

Celtics'i galibiyete, 25 sayı, 3 top çalmayla oynayan Isaiah Thomas ve kenardan gelerek 17 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma üreten Kelly Olynyk taşıdı.

Warriors'ta Klay Thompson'ın 25 sayı, 6 ribaunt, Stephen Curry'nin 23 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve Draymond Green'in 13 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Spurs, 28 sayı geriden gelip kazandı

Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı San Antonio Spurs, 2. çeyrekte 28 sayı geriye düştüğü Sacramento Kings karşılaşmasından 114-104 galip ayrıldı.

All-star oyuncuları Kawhi Leonard ve LaMarcus Aldridge'i dinlendiren Spurs, üst üste 9. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi Spurs'te Emanuel Ginobili 19 sayı, 5 asist, 3 top çalma, David Lee 18 sayı, 10 ribaunt ve Patty Mills 17 sayı, 10 asistle oynadı.

Yenilgi serisi 6 maça çıkan Kings'te Tyreke Evans 26 sayı, Kosta Koufos ise 12 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

Ersan, Nets'e karşı 10 sayı, 7 ribaunt üretti

Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Atlanta Hawks, ağırladığı Brooklyn Nets'i 110-105 yendi.

Hawks'ta 31 sayı, 5 asist, 3 top çalmayla oynayan Dennis Schroder, 24 sayı kaydeden Paul Millsap ve 11 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Dwight Howard, galibiyetin mimarları oldu.

Oyuna sonradan dahil olan Tim Hardaway 16 sayı, 6 ribaunt ve Ersan İlyasova 10 sayı, 7 ribauntla maçı tamamladı.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic-Chicago Bulls: 98-91
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 110-105
Miami Heat-Charlotte Hornets: 108-101
Houston Rockets-Utah Jazz: 108-115
Milwaukee Bucks-New York Knicks: 104-93
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 107-91
New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 87-94
Indiana Pacers-Detroit Pistons: 115-98
San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 114-104
Denver Nuggets-Washington Wizards: 113-123
Golden State Warriors-Boston Celtics: 86-99

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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