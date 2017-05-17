Warriors, Kawhi'sız Spurs'ü rahat geçti!

Golden State Warriors, all-star forveti Kawhi Leonard'dan yoksun sahaya çıkan San Antonio Spurs'ü 136-100 yenerek seriyi 2-0'a getirdi. Bu, Spurs'ün, başantrenör Gregg Popovich yönetiminde en fazla sayı yediği play-off maçı oldu.

Stephen Curry, 29 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 3 top çalmalık performansıyla 7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği ev sahibi Warriors'ı sürükledi. Yedek oyuncu Patrick McCaw 18 sayı, 5 asist, 3 top çalma, Kevin Durant 16 sayı ve Draymond Green 13 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Spurs'te Leonard'ın yerine ilk 5'te sahaya çıkan Jonathon Simmons, 22 sayıyla takımını ayakta tutmaya çalıştı. Simmons dışında çift haneye ulaşan tek isim, 13 sayı kaydeden Davis Bertans oldu.

NBA play-off'larına, Boston Celtics ile Cleveland Cavaliers arasındaki Doğu Konferansı finali ilk maçıyla devam edilecek.