Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Warriors, San Antonio Spurs'ü 120-108 yenerek seriyi 3-0 yaptı
21.05.2017 - 11:20 | | AA

Warriors, San Antonio Spurs'ü 120-108 yenerek seriyi 3-0 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 120-108 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.

Warriors, San Antonio Spurs'ü 120-108 yenerek seriyi 3-0 yaptı
ABONE OL

AT&T Center'ın ev sahipliği yaptığı serinin üçüncü maçını 33 sayı, 10 ribaunt, 4 asistle tamamlayan Kevin Durant, Warriors'ın galibiyetinde başrol oynadı. Konuk takımda Stephen Curry ise 21 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 6 top çalmayla mücadele etti. Spurs'te Manu Ginobili 21, LaMarcus Aldridge 18, Jonathan Simmons 14 sayı attı.

Warriors, serinin 4. maçını da kazanması halinde adını NBA finaline yazdıracak.

NBA play-off'ları, yarın TSİ 03.30'da Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics (2-0) arasında oynanacak Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçıyla devam edecek.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
  2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
  3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
  4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
  5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
    Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Sıradaki Haber