Warriors'ta Curry en az 2 hafta yok

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, New Orleans Pelicans'a karşı 125-115 kazanılan maçın bitimine bir dakika kala sakatlanan Curry'nin yapılan sağlık kontrolleri sonucunda sağ ayak bileğinde burkulma tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, en az 2 hafta forma giyemeyeceği ifade edilen yıldız basketbolcunun, bu sürenin ardından durumunun yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Curry, bu sezon 26,3 sayı, 6,6 asist ve 5,1 ribaunt ortalamalarıyla mücadele ediyor.