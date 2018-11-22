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22.11.2018 - 11:06 |

Warriors'tan art arda 4. yenilgi

Yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin sakatlanmasıyla zor günler geçiren son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, seyircisi önünde oynadığı Oklahoma City Thunder mücadelesini de 123-95 kaybetti.

Warriors'tan art arda 4. yenilgi
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NBA'e 13 maçla devam edildi. Steve Kerr'ün başantrenörlüğe başladığı 2014-2015 sezonundan bu yana ilk kez peş peşe 4 maç kaybeden Warriors, son 8 karşılaşmasında 6. yenilgisini aldı.

32 sayı kaydeden Dennis Schröder ve 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten Paul George, Thunder'ın skor yükünü çekti. Russell Westbrook ise 11 sayı, 11 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptı.

Warriors cephesinde Kevin Durant'in 27 sayı, 14 ribaunt, 3 blok ve Klay Thompson'ın 27 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 127-109

Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans: 121-120

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 108-124

Boston Celtics-New York Knicks: 109-117

Chicago Bulls-Phoenix Suns: 124-116

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 105-109

Houston Rockets-Detroit Pistons: 126-124

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 143-100

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 101-103

Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 119-113

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 103-104

Utah Jazz-Sacramento Kings: 111-119

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 95-123

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