Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Warriors'tan Durant'e 2 yıllık sözleşme
04.07.2017 - 10:41 | | OAKLAND (AA)

Warriors'tan Durant'e 2 yıllık sözleşme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) şampiyonu Golden State Warriors'ın, yıldız oyuncusu Kevin Durant'in sözleşmesini, 53 milyon dolar karşılığında 2 yıllığına yenilediği öne sürüldü.

Warriors'tan Durant'e 2 yıllık sözleşme
ABONE OL

NBA'de son şampiyon Golden State Warriors'ın, yıldız oyuncusu Kevin Durant'in sözleşmesini, 53 milyon dolar karşılığında 2 yıllığına yenilediği iddia edildi.

Geçen sezon transfer olduğu Warriors ile kariyerinin ilk NBA şampiyonluğunu kazanan ve final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Durant'in, kontratında bulunan 27,7 milyon dolarlık bir yıl uzatma opsiyonunu kullanmamasının ardından merakla beklenen yeni sözleşmesinin detayları basına yansıdı.

ABD basınında çıkan haberlerde, üst üste 8 kez all-star seçilen, 2014'te normal sezonun MVP'si ödülünü alan, 2010, 2011, 2012 ve 2014 yıllarında da sayı krallığına ulaşan Durant'in, sözleşmesini 53 milyon dolar karşılığında 2 yıllığına yenilediği iddia edildi.

Ligde geçirdiği 10 sezonda 27,2 sayı ve 7,2 ribaunt ortalamalarını yakalayan 28 yaşındaki basketbolcunun, kontratının ilk yılında 25 milyon dolar kazanacağı paylaşıldı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber