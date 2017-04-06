Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Warriors'un 13. zafer haftası!
06.04.2017 - 11:06 | | İSTANBUL (AA)

Warriors'un 13. zafer haftası!

Golden State Warriors, Curry'nin 42 sayı attığı karşılaşmada Phoenix Suns'ı 120-111 yenerek peş peşe 13. galibiyetini aldı. Oklahoma City Thunder'ın Memphis Grizzlies'ı 103-100 yendiği mücadelede 42'nci "triple-double"ını bir ribauntla kaçıran Westbrook, bir maç önce egale ettiği Robertson'ın rekorunu kıramadı.

Warriors'un 13. zafer haftası!
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, deplasmanda Phoenix Suns'ı 120-111 yenerek art arda 13. galibiyetine imza attı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Talking Stick Resort Arena'da oynanan maçta Suns'ı 120-111 mağlup eden Batı Konferansı lideri Warriors, 79. maçında 65. galibiyetini aldı.

Warriors'ta 42 sayı, 11 asistlik performans sergileyen Stephen Curry, galibiyette başrol oynadı. Klay Thompson ise 22 sayı üretti.

Batı Konferansı'nda son sırada bulunan Suns'ta Devin Booker 21, Tyler Ulis 20 sayı kaydetti.

Westbrook, "triple-double"ı bir ribauntla kaçırdı

Oklahoma City Thunder'ın Memphis Grizzlies karşısında 103-100 kazandığı maçta "triple-double"ı bir ribauntla kaçıran Russell Westbrook, Oscar Robertson'ın rekorunu kıramadı.

FedEx Forum'da oynanan mücadelede 45 sayı, 10 asist, 9 ribauntla oynayan Westbrook, bu sezonki 42'nci "triple-double"ına bir adım uzakta kaldı. Böylece Westbrook, bir önceki maçta egale ettiği Robertson'ın bir sezonda en çok "triple-double" yapma rekorunu tek başına eline geçirme fırsatını kaçırdı. Rekoru kırmak için Westbrook'un normal sezonda kalan 4 maçta bir "triple-double" daha yapması gerekiyor.

Batı Konferansı'nda daha önce play-off'a kalmayı garantileyen iki takımın karşılaşmasında, Marc Gasol'un 23 ve Zach Randolph'un 20 sayısı Grizzlies'ın mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Miami Heat: 99-112
Detroit Pistons-Toronto Raptors: 102-105
Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 100-103
Houston Rockets-Denver Nuggets: 110-104
Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 91-114
San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 95-102
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 111-120
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 112-101

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber