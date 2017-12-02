Warrios rahat kazandı

NBA'e 8 maçla devam edildi. Son şampiyon Warriors'ın, konuk olduğuOrlando Magic'i 21 sayı farkla yendiği maçta Klay Thompson 27 sayı, 3 ribaunt, 5 asist, Kevin Durant 25 sayı, 2 ribaunt, 7 asist, Stephen Curry de 23 sayı, 6 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla takımını sırtladı.

Ev sahibi ekipte Aaron Gordon'un 29 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve Evan Fournier'ın 22 sayı, 1 ribaunt ve 5 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Zorlu maçın galibi Toronto

Sahasında Indiana Pacers'ı 120-115 yenen Toronto Raptors, üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekipte, DeMar DeRozan 26, Jakob Poettl 18, Serge Ibaka 15 sayıyla öne çıktı.

Indiana Pacers'ta Victor Oladipo'nun 36 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic-Golden State Warriors: 112-133

Washington Wizards-Detroit Pistons: 109-91

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 120-115

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 106-107

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 79-95

Miami Heat-Charlotte Hornets: 105-100

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 111-107

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 114-108