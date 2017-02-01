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01.02.2017 - 10:32 | | AA

Washington Wizards sahasında üst üste 15. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 117-101 yenen Washington Wizards, sahasında üst üste 15. galibiyetini aldı.

Washington Wizards sahasında üst üste 15. galibiyetini aldı
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NBA'e 6 maçla devam edildi. Washington Wizards, seyircisi önünde oynadığı New York Knicks karşılaşmasını 117-101 kazandı.

Sahasındaki galibiyet serisi 15 maça çıkan Wizards'ta Bradley Beal, 28 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Markieff Morris 24 sayı, 10 ribaunt, John Wall 15 sayı, 13 asist ve Marcin Gortat 15 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı.

Knicks'te Carmelo Anthony'nin 26 sayı, 5 ribaunt ve Brandon Jennings'in 21 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma ve Willy Hernangomez'in 15 sayı, 14 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Raptors, Lowry'nin basketiyle kazandı

Toronto Raptors, uzatmaya giden New Orleans Pelicans karşılaşmasından, all-star oyun kurucusu Kyle Lowry'nin bitime 4.3 saniye kala attığı basketle 108-106 galip ayrıldı.

Ev sahibi Raptors'ta maçın kahramanı olan Lowry, 33 sayı ve 10 asistle "double double" yaptı. Jonas Valanciunas 20 sayı, 12 ribaunt ve DeMar DeRozan'ın yokluğunda sahaya ilk 5'te çıkan Norman Powell 18 sayıyla oynadı.

Pelicans cephesinde Jrue Holiday 30 sayı, Anthony Davis ise 18 sayı, 17 ribauntla mücadele etti.

Spurs'ü Leonard sürükledi

Kawhi Leonard'ın forma giydiği San Antonio Spurs ile Russell Westbrook'un takımı Oklahoma City Thunder arasındaki mücadelede gülen taraf, 108-94'lük skorla ev sahibi Spurs oldu.

Leonard, 36 sayı ve 8 ribauntla Spurs'ün skor yükünü çekti. LaMarcus Aldridge de 25 sayı, 6 ribaunt, 3 blokla Leonard'a eşlik etti.

Thunder'da Russell Westbrook'un 27 sayı, 14 asist, 6 ribaunt, Steven Adams 16 sayı, 12 ribaunt ve Domantas Sabonis'in 13 sayı, 10 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

NBA'e 12 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Washington Wizards-New York Knicks: 117-101

Toronto Raptors-New Orleans Pelicans: 108-106 (uzatmada)

Houston Rockets-Sacramento Kings: 105-83

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 108-94

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 115-98

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 120-116

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