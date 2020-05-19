19.05.2020 - 15:22 | | Ä°STANBUL (AA)
Watford kaptanÄ± Deeney antrenmanlara katÄ±lmayacak
Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'un formasÄ±nÄ± giyen Troy Deeney, nefes darlÄ±ÄŸÄ± Ã§eken Ã§ocuÄŸunu tehlikeye atmak istemediÄŸi iÃ§in antrenmanlara Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â
Watford'un kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yapan 31 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir Youtube programÄ±nda, "OÄŸlum sadece 5 aylÄ±k ve nefes darlÄ±ÄŸÄ± Ã§ekiyor. Eve geldiÄŸimde onu tehlikeye atmak istemiyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â
Deeney, bu kararÄ±nÄ± kulÃ¼bÃ¼ne de bildirdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.Â Premier Lig'de kulÃ¼pler bu hafta itibarÄ±yla kÃ¼Ã§Ã¼k gruplar halinde antrenmanlara baÅŸlamayÄ±, oy birliÄŸiyle kabul etmiÅŸti.
Ä°ngiltere'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmiÅŸti.