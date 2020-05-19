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HaberlerÄ°ngiltere Premier Lig Haberleri Watford kaptanÄ± Deeney antrenmanlara katÄ±lmayacak
19.05.2020 - 15:22 | | Ä°STANBUL (AA)

Watford kaptanÄ± Deeney antrenmanlara katÄ±lmayacak

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'un formasÄ±nÄ± giyen Troy Deeney, nefes darlÄ±ÄŸÄ± Ã§eken Ã§ocuÄŸunu tehlikeye atmak istemediÄŸi iÃ§in antrenmanlara Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Watford kaptanÄ± Deeney antrenmanlara katÄ±lmayacak
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Watford'un kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yapan 31 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir Youtube programÄ±nda, "OÄŸlum sadece 5 aylÄ±k ve nefes darlÄ±ÄŸÄ± Ã§ekiyor. Eve geldiÄŸimde onu tehlikeye atmak istemiyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Deeney, bu kararÄ±nÄ± kulÃ¼bÃ¼ne de bildirdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.Â Premier Lig'de kulÃ¼pler bu hafta itibarÄ±yla kÃ¼Ã§Ã¼k gruplar halinde antrenmanlara baÅŸlamayÄ±, oy birliÄŸiyle kabul etmiÅŸti.

Ä°ngiltere'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmiÅŸti.

Watford kaptanÄ± Deeney antrenmanlara katÄ±lmayacak

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