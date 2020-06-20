Watford - Leicester City: 1-1

İngiltere Premier Lig 30’uncu haftasında Çağlar Söyüncü’nün takımı Leicester City, deplasmanda Watford’a konuk oldu. Vicarage Road’da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Konuk ekip, 90’ıncı dakikada Ben Chilwell’in golüyle mücadelede öne geçmeyi başardı. Watford’da 90+3’üncü dakikada sahneye çıkan Craig Dawson, attığı golle maçın skorunu tayin etti.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, mücadeleye ilk 11’de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

İLK 11'LER:

Watford: Ben Foster, Craig Dawson, Adam Masina, Kiko, Kabasele, Doucoure, Will Hughes, İsmaila Sarr, Capoue, Pereyra, Troy Deeney

Leicester City: Kasper Schmeichel, James Justin,Ben Chilwell, Çağlar Söyüncü, Jonny Evans, Tielemans, Maddison, Albrigton, Harvey Barnes, Ndidi, Jamie Vardy