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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Watford - Leicester City (CANLI)
20.06.2020 - 14:27 |

Watford - Leicester City (CANLI)

İngiltere Premier Lig'de Watford evinde A Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester City'i ağırlıyor.

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Watford - Leicester City maçından kareler
Watford - Leicester City maçından kareler
Watford - Leicester City maçından kareler
Watford - Leicester City maçından karelerHaberin Tüm Fotoğrafları

Premier Lig'de pandemi sonrası verilen 3 aylık aranın ardında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde sıkıntılı günler geçiren ve küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Watford evinde Leicester City'i konuk ediyor.

Milli yıldız Çağlar Söyüncü ilk 11'de yer alıyor. Maçı Skorer canlı anlatım sayfamızda dakika dakika takip edebilirsiniz...

Watford - Leicester City (CANLI)

İLK 11'LER:

Watford: Ben Foster, Craig Dawson, Adam Masina, Kiko, Kabasele, Doucoure, Will Hughes, İsmaila Sarr, Capoue, Pereyra, Troy Deeney

Leicester City: Kasper Schmeichel, James Justin,Ben Chilwell, Çağlar Söyüncü, Jonny Evans, Tielemans, Maddison, Albrigton, Harvey Barnes, Ndidi, Jamie Vardy 

Watford - Leicester City (CANLI)

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