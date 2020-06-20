Watford - Leicester City (CANLI)

Premier Lig'de pandemi sonrası verilen 3 aylık aranın ardında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde sıkıntılı günler geçiren ve küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Watford evinde Leicester City'i konuk ediyor.

Milli yıldız Çağlar Söyüncü ilk 11'de yer alıyor. Maçı Skorer canlı anlatım sayfamızda dakika dakika takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER:

Watford: Ben Foster, Craig Dawson, Adam Masina, Kiko, Kabasele, Doucoure, Will Hughes, İsmaila Sarr, Capoue, Pereyra, Troy Deeney

Leicester City: Kasper Schmeichel, James Justin,Ben Chilwell, Çağlar Söyüncü, Jonny Evans, Tielemans, Maddison, Albrigton, Harvey Barnes, Ndidi, Jamie Vardy