Watford'da 3 pozitif vaka tespit edildi

İngiltere'de Premier Lig'e dönüş hazırlıkları olsa da sıkıntılı haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Premier Lig ekiplerinden Watford'da korkulan oldu ve 3 pozitif test tespit edildi. Bu 3 isimden birinin futbolcu olduğu, diğer 2'sinin idari ve teknik ekipten oldukları kaydedildi.

Watford kaptanı Deeney, daha önce antrenmanlara çıkmayı reddetmişti. Hatta 5 yaşındaki oğlunun nefes zorluğu yaşadığını anımsatan yıldız futbolcu, hastalığı eve taşımaktan korkuyordu.

Hemen bu açıklama üzerine Watford'da 3 testin pozitif açıklaması kafaları karıştırdı.

Liverpool vs Watford Maçının Perde Arkası