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20.05.2020 - 15:13 |

Watford'da 3 pozitif vaka tespit edildi

İngiltere'de Watford'da 3 pozitif test ortaya çıktı. Deeney'nin yaptığı açıklamaların hemen ardından gelen vakalar şok etkisi yarattı.

Watford'da 3 pozitif vaka tespit edildi
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Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

İngiltere'de Premier Lig'e dönüş hazırlıkları olsa da sıkıntılı haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Premier Lig ekiplerinden Watford'da korkulan oldu ve 3 pozitif test tespit edildi. Bu 3 isimden birinin futbolcu olduğu, diğer 2'sinin idari ve teknik ekipten oldukları kaydedildi.

Watford kaptanı Deeney, daha önce antrenmanlara çıkmayı reddetmişti. Hatta 5 yaşındaki oğlunun nefes zorluğu yaşadığını anımsatan yıldız futbolcu, hastalığı eve taşımaktan korkuyordu.

Hemen bu açıklama üzerine Watford'da 3 testin pozitif açıklaması kafaları karıştırdı.

Watfordda 3 pozitif vaka tespit edildi

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