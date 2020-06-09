09.06.2020 - 23:20 |
Watford'dan 37 yaÅŸÄ±ndaki Ben Foster'a sözleÅŸme!
Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Watford, kaleci Ben Foster'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±.Â
Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Watford, kaleci Ben Foster'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±.Â
Watford KulÃ¼bÃ¼, 37 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz file bekÃ§isi Foster ile 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
Bir dÃ¶nem Ä°ngiltere Milli TakÄ±mÄ±'nda da forma giyen Foster, 2018'de West Bromwich Albion'dan ayrÄ±larak Watford'a transfer olmuÅŸtu.Â
Foster, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ara verilen Ä°ngiltere Premier Lig'de bu sezon Watford kalesini 29 maÃ§ta korumuÅŸtu.
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