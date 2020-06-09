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HaberlerÄ°ngiltere Premier Lig Haberleri Watford'dan 37 yaÅŸÄ±ndaki Ben Foster'a sözleÅŸme!
09.06.2020 - 23:20 |

Watford'dan 37 yaÅŸÄ±ndaki Ben Foster'a sözleÅŸme!

Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Watford, kaleci Ben Foster'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±.Â

Watford'dan 37 yaÅŸÄ±ndaki Ben Foster'a sözleÅŸme!
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Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Watford, kaleci Ben Foster'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±.Â 

Watford KulÃ¼bÃ¼, 37 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz file bekÃ§isi Foster ile 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

Bir dÃ¶nem Ä°ngiltere Milli TakÄ±mÄ±'nda da forma giyen Foster, 2018'de West Bromwich Albion'dan ayrÄ±larak Watford'a transfer olmuÅŸtu.Â 

Foster, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ara verilen Ä°ngiltere Premier Lig'de bu sezon Watford kalesini 29 maÃ§ta korumuÅŸtu.

Watforddan 37 yaÅŸÄ±ndaki Ben Fostera sÃ¶zleÅŸme

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