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15.01.2021 - 18:50 |

Wayne Rooney futbolu bıraktı, Derby County'nin başına geçti!

İngiltere Championship'te mücadele eden Derby County, takımın geçici teknik direktörü Wayne Rooney'yi resmen göreve getirdi.

Wayne Rooney futbolu bıraktı, Derby County'nin başına geçti!
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İngiltere Championship'te mücadele eden Derby County, takımın geçici teknik direktörü Wayne Rooney'yi resmen göreve getirdi.

Derby County Kulübü, Phillip Cocu'nun ayrılmasından sonra geçici olarak üstlendiği teknik direktörlük görevi için 35 yaşındaki Rooney ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiliz çalıştırıcı Rooney'nin tamamen görevine odaklanabilmesi açısından futbolculuk kariyerine son verdiği de belirtildi. 

Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu konumundaki Rooney, Ocak 2020'de oyuncu-antrenör olarak Derby County'ye imza atmıştı. Rooney, Kasım 2020'de ise Cocu'nun ayrılmasının ardından geçici olarak teknik direktörlüğe getirilmişti. 

Rooney yönetiminde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan Derby County, ligde 19 puanla 22. sırada yer aldı.

Wayne Rooney futbolu bıraktı, Derby Countynin başına geçti

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