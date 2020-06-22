Wayne Rooney: Liverpool ligi domine edebilir

Kariyerini Derby County'de sÃ¼rdÃ¼ren 34 yaÅŸÄ±ndaki Rooney'nin Ä°ngiliz The Times gazetesinde yer alan yazÄ±sÄ±nda, "Jurgen Klopp, hiÃ§bir takÄ±mÄ±n Manchester United gibi ligi domine edemeyeceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor ama yanÄ±lÄ±yor. Liverpool iÃ§in basit bir yol var, Klopp'a bunu yapmasÄ± iÃ§in izin vermek." ifadelerini kullandÄ±Â

Liverpoollu futbolcularÄ±n geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼kleri anda bile her maÃ§Ä± kazanacaÄŸÄ±na inanarak mÃ¼cadele ettiÄŸini belirten Rooney, Manchester United'da ÅŸampiyonluklar kazandÄ±klarÄ± dÃ¶nemde takÄ±mÄ±n bu dÃ¼ÅŸÃ¼nce yapÄ±sÄ±na sahip olduÄŸunu kaydetti.

16 yÄ±l Ã¶nce Old Trafford StadÄ±'na sadece Manchester United formasÄ±nÄ± giymek iÃ§in deÄŸil, teknik direktÃ¶r Alex Ferguson'un oyuncusu olmaya da gittiÄŸini aktaran Rooney, "AynÄ± ÅŸey Klopp iÃ§in de geÃ§erli. Liverpool dÄ±ÅŸÄ±nda bir takÄ±mda oyun iÃ§in oynamak isterdim." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ paylaÅŸtÄ±.

Rooney, Alex Ferguson'un yÃ¶netimindeki Manchester United ile 5 Premier Lig ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸadÄ±.

Klopp ile geÃ§en sezon UEFA Åžampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool, ligde 30 yÄ±l sonraki ilk ÅŸampiyonluÄŸunu kazanmaya Ã§ok yaklaÅŸtÄ±.

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