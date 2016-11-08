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08.11.2016 - 17:17 |

Wembley'deki İngiltere-İskoçya maçı Çakır'ın

Cüneyt Çakır, Dünya Kupası Elemeleri'nde cuma günü Wembley'de İngiltere ile İskoçya arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Wembley'deki İngiltere-İskoçya maçı Çakır'ın
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FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, İngiltere ile İskoçya A Milli Takımları arasında 11 Kasım 2016 Cuma günü oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu karşılaşmasını yönetecek.

İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadyumu'nda TSİ 22.45'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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