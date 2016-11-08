Wembley'deki İngiltere-İskoçya maçı Çakır'ın

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, İngiltere ile İskoçya A Milli Takımları arasında 11 Kasım 2016 Cuma günü oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu karşılaşmasını yönetecek.

İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadyumu'nda TSİ 22.45'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.