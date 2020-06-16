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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Werder Bremen - Bayern Münih (CANLI)
16.06.2020 - 21:31 |

Werder Bremen - Bayern Münih (CANLI)

Bundesliga'da 33. haftasında Bayern Münih, Werder Bremen deplasmanına çıkıyor. Eğer ev sahibi ekip karşılaşmadan üç puanla ayrılırsa 30. şampiyonluğunu ilan edecek.

Werder Bremen - Bayern Münih (CANLI)
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Werder Bremen - Bayern Münih (CANLI)

Bundesliga'nın 32. haftasında Werder Bremen ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Bavyera ekibi bu mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde üst üste 8, toplamda ise 30. şampiyonluğunu ilan edecek. Mücadele saat 21.30'da başladı

İLK 11'LER

Werder Bremen: Pavlenka, Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl, Eggestein, Vogt, Klaassen, Osako, Raschica, Bittencourt

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Muller, Coman, Lewandowski

Werder Bremen - Bayern Münih (CANLI)

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