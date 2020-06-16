16.06.2020 - 21:31 |
Werder Bremen - Bayern Münih (CANLI)
Bundesliga'da 33. haftasında Bayern Münih, Werder Bremen deplasmanına çıkıyor. Eğer ev sahibi ekip karşılaşmadan üç puanla ayrılırsa 30. şampiyonluğunu ilan edecek.
Bundesliga'nın 32. haftasında Werder Bremen ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Bavyera ekibi bu mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde üst üste 8, toplamda ise 30. şampiyonluğunu ilan edecek. Mücadele saat 21.30'da başladı
İLK 11'LER
Werder Bremen: Pavlenka, Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl, Eggestein, Vogt, Klaassen, Osako, Raschica, Bittencourt
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Muller, Coman, Lewandowski