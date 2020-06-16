Werder Bremen - Bayern Münih (CANLI)





Bundesliga'nın 32. haftasında Werder Bremen ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Bavyera ekibi bu mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde üst üste 8, toplamda ise 30. şampiyonluğunu ilan edecek. Mücadele saat 21.30'da başladı

İLK 11'LER

Werder Bremen: Pavlenka, Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl, Eggestein, Vogt, Klaassen, Osako, Raschica, Bittencourt

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Muller, Coman, Lewandowski