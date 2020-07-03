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03.07.2020 - 00:58 | | AA

Werder Bremen, Bundesliga'da kalmayÄ± zora soktu

Bundesliga'yÄ± 16. sÄ±rada tamamlayan Werder Bremen ile Almanya Ä°kinci Ligi'ni (Bundesliga 2) 3. sÄ±rada bitiren Heidenheim arasÄ±nda oynanan play-out ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, golsÃ¼z berabere sonuÃ§landÄ±.Â

Werder Bremen, Bundesliga'da kalmayÄ± zora soktu
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Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) 16. sÄ±rada tamamlayan Werder Bremen ile Almanya Ä°kinci Ligi'ni (Bundesliga 2) 3. sÄ±rada bitiren Heidenheim arasÄ±nda oynanan play-out ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, golsÃ¼z berabere sonuÃ§landÄ±.Â 

Bremen'deki Weser StadÄ±'nda yapÄ±lan karÅŸÄ±laÅŸmada ev sahibi ekip, Heidenheim defansÄ±nÄ± geÃ§emedi. Konuk ekip de bulduÄŸu az sayÄ±daki gol pozisyonunu deÄŸerlendiremeyince, karÅŸÄ±laÅŸma 0-0 eÅŸitlikle tamamlandÄ±.Â 

Ev sahibi avantajÄ±nÄ± kullanmayan Werder Bremen, kÃ¼mede kalmayÄ± zora soktu. Gelecek sezon Bundesliga'da yer alacak ekibin belirleneceÄŸi rÃ¶vanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, 6 Temmuz Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Heidenheim'Ä±n sahasÄ±nda oynanacak.

Werder Bremen, Bundesligada kalmayÄ± zora soktu

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