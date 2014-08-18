Werder Bremen devrimi

Bundesliga’da yer alan Werder Bremen’de teknik heyet, farklı bir yöntem uygulamaya karar verdi. Kadrodaki futbolcuların performanslarını cep telefonu ile takip edecek olan Alman kulübü, buna göre özel raporlar hazırlayacak.

Werder Bremen teknik heyeti telefonlarına yükledikleri bir program sayesinde rakiplerini analiz ederken kendi oyuncularındaki gelişimleri de gözlemleyebilecek.

Uygulamanın teknik direktör Robin Dutt tarafından istendiği tüm takımında bu teklifi benimsediği belirtildi. Werder Bremenli futbolculardan Fin Bartles bu yeni gelişmeyle ilgili, “Evde kanepede oturup rakiplerinizi izleyebileceksiniz” yorumunu yaptı.





