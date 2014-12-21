Werder Bremen, Levin Öztunalı'yı bitirdi

Almanya 1. Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen orta saha oyuncusu Levin Öztunalı'nın devre arasından sonra Werder Bremen'de forma giyeceği belirtildi.

2013'ün yaz sezonunda Hamburg'dan Bayer Leverkusen'e transfer olan ve 15 Bundesliga maçında forma şansı bulan 18 yaşındaki oyuncunun, Aralık sonrası tatile girecek Bundesliga'nın ikinci devresinde Werder Bremen'de forması giyeceği belirtildi.

Genç oyuncunun transferi için Bayer Leverkusen ile Werder Bremen kulüplerinin kesin anlaşmaya vardığı da ayrıca kaydedildi.