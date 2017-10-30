30.10.2017 - 14:21 | | AA
Werder Bremen, Nouri'nin görevine son verdi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarındanWerder Bremen, teknik direktör Alexander Nouri ile yollarını ayrıldı.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Nouri ve antrenör Markus Feldhoff’un görevine son verildiği belirtildi.
Açıklamada yeşil-beyazlı ekibin, Eintracht Frankfurt ile 3 Kasım Cuma günü oynayacağı karşılaşmaya 23 yaş altı takımının teknik direktörü Florian Kohfeldt tarafından hazırlanacağı ifade edildi.
Bundesliga’da bu sezon galibiyeti bulunmayan Werder Bremen, 5 puanla 17. sırada yer alıyor.
Nouri, 18 Eylül 2016 tarihinde Viktor Skripnik’in görevine son verilmesinin ardından Werder Bremen takımının başına getirilmişti.