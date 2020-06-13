Werder Bremen, Paderborn'u bozguna uğrattı!

Pan tablosunun alt sıralarında zor günler geçiren Werder Bremen, deplasmanda Paderborn'u 5-1 mağlup ederek derin bir nefes aldı.

Alt sıralarda bulunan diğer bir takım Fortuna Düsseldorf ise, sahasında karşılaştığı Borussia Dortmund'a uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup oldu. Milli oyuncular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın ilk 11'de forma giydiği maçın tek golünü Borussia Dortmund formasıyla Erling Haaland, 89'uncu dakikada kaydetti. Alınan bu mağlubiyetin ardından Fortuna Düsseldorf, 28 puanla 16'ncı sırada kaldı. Karşılaşmada Emre Can da, 90 dakika Borussia Dortmund forması giydi.

WERDER BREMEN 5'LEDİ

Son haftalar alt sıralarda adeta kabuslar gören Werder Bremen, ligin son sırasında bulunan SC Paderborn ile deplasmanda karşılaştı. Werder Bremen, Davy Klaassen (20 ve 39), Yuya Osako (34), Maximilian Eggestein (60) ve Niclas Füllkrug'un (90) golleriyle deplasmanda 5-1 kazandı. SC Paderborn'un tek golünü ise Abdelhamid Sabiri 67'nci dakikada attı. Werder Bremen, 28 puanla 17'nci sırada kaldı. karşılaşmada sakat olan Nuri Şahin ve Ömer Toprak ise forma giymedi.

Bugün oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı:

Hertha Berlin 1 - 4 Eintracht Frankfurt

FC Köln 1 - 2 Union Berlin

Wolfsburg 2 - 2 Freiburg

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