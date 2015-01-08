Werder Bremen yine Antalya'da!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, Antalya'da kampa girdi. 8 günlük kamp programına dün başlayan Werder Bremen, kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Bundesliga'da bu yıl gösterdiği kötü performans nedeniyle düşme potasında olan Werder Bremen, Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Resort Otel'de kampa girdi. Önceki gün otele giriş yapan Werder Bremen'de dün yapılan ilk idmanın ardından oyuncular, bugünkü çalışmada teknik direktör Viktor Skrypnyk gözetiminde kondisyon ve yarı sahada top çalışması yaptı.

İkinci yarı hazırlıklarını 6- 14 Ocak tarihleri arasında Belek'te sürdürecek olan Werder Bremen, günde çift idman yapacak. Werder Bremen kamp döneminde 3 hazırlık maçına çıkacak.