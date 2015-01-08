Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Werder Bremen yine Antalya'da!
08.01.2015 - 12:21 | | DHA

Werder Bremen yine Antalya'da!

Werder Bremen, Antalya'da kampa girdi. Galatasaray'dan olaylı bir şekilde Alman ekibine transfer olan Hajrovic de kafilede yer aldı.

Werder Bremen yine Antalya'da!
ABONE OL

Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, Antalya'da kampa girdi. 8 günlük kamp programına dün başlayan Werder Bremen, kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Bundesliga'da bu yıl gösterdiği kötü performans nedeniyle düşme potasında olan Werder Bremen, Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Resort Otel'de kampa girdi. Önceki gün otele giriş yapan Werder Bremen'de dün yapılan ilk idmanın ardından oyuncular, bugünkü çalışmada teknik direktör Viktor Skrypnyk gözetiminde kondisyon ve yarı sahada top çalışması yaptı.

İkinci yarı hazırlıklarını 6- 14 Ocak tarihleri arasında Belek'te sürdürecek olan Werder Bremen, günde çift idman yapacak. Werder Bremen kamp döneminde 3 hazırlık maçına çıkacak.

    Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber