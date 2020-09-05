West Bromwich Albion, Grady Diangana'nÄ±n bonservisini aldÄ±!
West Bromwich Albion, West Ham United'dan kanat oyuncusu Grady Diangana'nÄ±n bonservisini aldÄ±.Â
Ä°ngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, West Ham United'dan kanat oyuncusu Grady Diangana'nÄ±n bonservisini aldÄ±.Â
West Bromwich Albion KulÃ¼bÃ¼, 22 yaÅŸÄ±ndaki Demokratik Kongo asÄ±llÄ± Ä°ngiliz futbolcu Diangana ile 5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Ä°ngiltere basÄ±nÄ±nda Diangana'nÄ±n transferinin 18 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â
West Ham United'Ä±n altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen Diangana, geÃ§en sezon West Bromwich Albion'da kiralÄ±k olarak forma giymiÅŸti.Â
GeÃ§en sezon Ä°ngiltere Championship'ten Premier Lig'e yÃ¼kselen HÄ±rvat teknik direktÃ¶r Slaven Bilic yÃ¶netimindeki West Bromwich Albion ile 31 maÃ§a Ã§Ä±kan Diangana, 8 gol atmÄ±ÅŸtÄ±.
Eden Hazardâ€™in West Bromwich Albionâ€™a Klas GolÃ¼