Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerÄ°ngiltere Premier Lig Haberleri West Bromwich Albion, Grady Diangana'nÄ±n bonservisini aldÄ±!
05.09.2020 - 00:37 | | AA

West Bromwich Albion, Grady Diangana'nÄ±n bonservisini aldÄ±!

West Bromwich Albion, West Ham United'dan kanat oyuncusu Grady Diangana'nÄ±n bonservisini aldÄ±.Â

West Bromwich Albion, Grady Diangana'nÄ±n bonservisini aldÄ±!
ABONE OL

Ä°ngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, West Ham United'dan kanat oyuncusu Grady Diangana'nÄ±n bonservisini aldÄ±.Â 

West Bromwich Albion KulÃ¼bÃ¼, 22 yaÅŸÄ±ndaki Demokratik Kongo asÄ±llÄ± Ä°ngiliz futbolcu Diangana ile 5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Ä°ngiltere basÄ±nÄ±nda Diangana'nÄ±n transferinin 18 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

West Ham United'Ä±n altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen Diangana, geÃ§en sezon West Bromwich Albion'da kiralÄ±k olarak forma giymiÅŸti.Â 

GeÃ§en sezon Ä°ngiltere Championship'ten Premier Lig'e yÃ¼kselen HÄ±rvat teknik direktÃ¶r Slaven Bilic yÃ¶netimindeki West Bromwich Albion ile 31 maÃ§a Ã§Ä±kan Diangana, 8 gol atmÄ±ÅŸtÄ±.

West Bromwich Albion, Grady DiangananÄ±n bonservisini aldÄ±

Eden Hazardâ€™in West Bromwich Albionâ€™a Klas GolÃ¼

Florya'da Fatih Terim'e doÄŸum günü kutlamasÄ±!
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. West Bromwich Albion, Grady Diangana'nÄ±n bonservisini aldÄ±!
    West Bromwich Albion, Grady Diangana'nÄ±n bonservisini aldÄ±!
  2. Fenerbahçe'nin gözdesi Eran Zahavi maça damga vurdu
    Fenerbahçe'nin gözdesi Eran Zahavi maça damga vurdu
  3. Fenerbahçe'de taktiksel çalÄ±ÅŸma!
    Fenerbahçe'de taktiksel çalÄ±ÅŸma!
  4. Sergen YalçÄ±n: "Bölgesel olarak eksiklerimiz var"
    Sergen YalçÄ±n: "Bölgesel olarak eksiklerimiz var"
  5. Atakan Üner: "Ä°lk golümü attÄ±m, çok gurur verici"
    Atakan Üner: "Ä°lk golümü attÄ±m, çok gurur verici"



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

TFF'dan talimat deÄŸiÅŸikliÄŸi! Ä°kinci sarÄ±dan kÄ±rmÄ±zÄ± kart...

TFF'dan talimat deÄŸiÅŸikliÄŸi! Ä°kinci sarÄ±dan kÄ±rmÄ±zÄ± kart...

Berke Akçam'dan tarihi performans

Berke AkÃ§am'dan tarihi performans

ABD AçÄ±k'ta Martic ve Kerber 4. tura çÄ±ktÄ±

ABD AÃ§Ä±k'ta Martic ve Kerber 4. tura Ã§Ä±ktÄ±

KÄ±rkpÄ±nar AÄŸasÄ± Selim: "GüreÅŸler yapÄ±lÄ±rsa güreÅŸçilere 2, aÄŸalÄ±ÄŸa 4 kat fazla para veririm"

KÄ±rkpÄ±nar AÄŸasÄ± Selim: "GÃ¼reÅŸler yapÄ±lÄ±rsa gÃ¼reÅŸÃ§ilere 2, aÄŸalÄ±ÄŸa 4 kat fazla para veririm"

SÄ±radaki Haber