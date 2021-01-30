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30.01.2021 - 09:36 |

West Bromwich Diagne'den sonra Okay'ı da alıyor

West Bromwich, Mbaye Diagne'nin ardından Okay Yokuşlu'yu Celta Vigo'dan kiralamak için anlaşma sağladı.

West Bromwich Diagne'den sonra Okay'ı da alıyor
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Celta Vigo'da forma giyen Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun West Bromwich'e kiralanması için anlaşma sağlandığı iddia edildi.

3 sezondur Celta Vigo'da oynayan Okay Yokuşlu'nun transferi için West Bromwich'in İspanyol ekibi ile anlaşmaya vardığı ve tarafların sezon sonuna kadar kiralık olacak şekilde satın alma opsiyonuyla yapıldığı öğrenildi.

İspanyol kaynakların iddialarına göre ise West Bromwich'in Premier Lig'de kalması durumunda Okay Yokuşlu için Celta Vigo'ya 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye gireceği ifade ediliyor.

West Bromwich son olarak Galatasaraylı Mbaye Diagne'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

West Bromwich Diagneden sonra Okayı da alıyor

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