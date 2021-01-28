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28.01.2021 - 10:03 | | Sporx

West Bromwich'ten Okay Yokuşlu bombası

Premier Lig ekiplerinden West Bromwich, Celta Vigo'da oynayan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu için teklifini yaptı.

West Bromwich'ten Okay Yokuşlu bombası
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Celta Vigo'da oynayan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, Premier Lig'e gidiyor.

Fransız RMC Sport'un haberine göre, West Bromwich 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar şartlı satın alma opsiyonu ile kiralamak için Vigo ekibine teklifini iletti.

Celta Vigo'nun da bu teklife sıcak olduğu kaydedildi. West Bromwich'in ligde kalması halinde 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

İngiliz ekibi, 20. haftası oynanan ligde küme düşme hattında 19. sırada yer alıyor.

West Bromwich, Galatasaray'dan Diagne ile de ilgileniyor.

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West Bromwichten Okay Yokuşlu bombası

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