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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi
22.07.2020 - 23:42 | |   LONDON (AA) -

West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında West Ham United, Manchester United ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi.

West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi
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UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Manchester United, Old Trafford Stadı'nda West Ham United'ı konuk etti.

Ligde kalma mücadelesi veren West Ham United, Michail Antonio'nun 45 2. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

West Ham United, Premier Ligde kalmayı garantiledi

İkinci yarıya hızlı futbolla başlayan Manchester United 51. dakikada Mason Greenwood'un attığı golle eşitliği sağladı, maç 1-1 tamamlandı.

Manchester United bu skorla puanını 63'e yükselterek ligde 4. sırada yer aldı.

West Ham United, Manchester United deplasmanından aldığı 1 puanla son haftasına girilen Premier Lig'de kalmayı garantiledi.

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