Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri West Ham United sezon sonu 3 oyuncuyla yollarını ayıracak
25.06.2020 - 16:57 | | AA

West Ham United sezon sonu 3 oyuncuyla yollarını ayıracak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, sezon sonunda 3 oyuncusuyla yollarını ayıracağını duyurdu.

West Ham United sezon sonu 3 oyuncuyla yollarını ayıracak
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süreleri 30 Haziran'da sona erecek Arjantinli savunmacı Pablo Zabaleta, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Carlos Sanchez ve takımın genç yeteneklerinden İngiliz sağ bek Jeremy Ngakia ile yeni sözleşme yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, kulübün altyapısından çıkan ve bu sezon 5 lig maçında görev alan 19 yaşındaki Ngakia'ya ciddi oranda maaş iyileştirilmesi yapılmış bir kontrat önerilmesine rağmen İngiliz oyuncunun bunu reddettiği de vurgulandı.

Bu sezon ligde kalma mücadelesi veren West Ham United, 31 hafta sonunda 27 puanla 17. sırada yer alıyor.

West Ham United sezon sonu 3 oyuncuyla yollarını ayıracak

Max Kruse'nin son paylaşımı yeni takımını ele verdi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Nemanja Djurisic kimdir, kaç yaşında? Nemanja Djurisic nereli?
    Nemanja Djurisic kimdir, kaç yaşında? Nemanja Djurisic nereli?
  2. Sivasspor'da Kayserispor mesaisi
    Sivasspor'da Kayserispor mesaisi
  3. Son dakika transfer haberleri | Max Kruse, Stuttgart ile görüşmelere başladı
    Son dakika transfer haberleri | Max Kruse, Stuttgart ile görüşmelere başladı
  4. İbrahim Toraman: "Futbolu Beşiktaş kaptanı İbrahim Toraman olarak bırakmak isterdim"
    İbrahim Toraman: "Futbolu Beşiktaş kaptanı İbrahim Toraman olarak bırakmak isterdim"
  5. Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanını yaptı
    Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanını yaptı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF ve kulüplerden Van'daki deprem için "geçmiş olsun" mesajı

TFF ve kulüplerden Van'daki deprem için "geçmiş olsun" mesajı

Türk Telekom, Beşiktaş'tan Samet Geyik'i transfer etti

Türk Telekom, Beşiktaş'tan Samet Geyik'i transfer etti

Son dakika transfer haberleri | Fatih Terim, Jesse Sekidika'nın biletini kesti

Son dakika transfer haberleri | Fatih Terim, Jesse Sekidika'nın biletini kesti

Sıradaki Haber