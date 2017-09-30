Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Westbrook sözleşme yeniledi
30.09.2017 - 10:47 |

Westbrook sözleşme yeniledi

NBA ekiplerinden Oklahoma City Thunder, geçen sezonun en değerli oyuncusu seçilen Westbrook'un sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını duyurdu

Westbrook sözleşme yeniledi
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Oklahoma City Thunder, all-star oyuncusu Russell Westbrook'un sözleşmesini uzattı.

Kulübün başkan yardımcısı Sam Presti tarafından yapılan açıklamada, Westbrook'un sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Sözleşmenin detayları hakkında bilgi verilmezken ABD basınında yer alan haberlere göre, 28 yaşındaki oyuncu kontratı karşılığında 205 milyon dolar kazanacak.

Presti, Westbrook'un takımda kalmasını sağladıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Russell, basketbolda hedeflerimizi gerçekleştirmemiz için gereken her şeyi temsil ediyor. İnanılmaz yetenekleriyle Oklahoma City Thunder taraftarının yüzünü güldürmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Geçen sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Westbrook, sezonu 31,6 sayı, 10,7 ribaunt ve 10,4 asist ortalamasıyla "triple-double" yaparak tamamlamıştı. NBA tarihinde Oscar Robertson'ın ardından bunu başaran ikinci oyuncu konumuna gelen Russell Westbrook, geçen sezon 42 maçta triple-double yaparak bu alanda ise rekora imza atmıştı.

Bu sezon kadrosuna all-star oyuncular Paul George ve Carmelo Anthony'yi de katan Oklahoma City Thunder, şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber