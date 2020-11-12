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12.11.2020 - 13:02 | | ANKARA (AA) -

Williams F1 Takımı Direktörü Roberts koronavirüse yakalandı

Williams-Mercedes Formula 1 Takımı Direktörü Simon Roberts, yeni tip koronavürüse (Kovid-19) yakalandı.

Williams F1 Takımı Direktörü Roberts koronavirüse yakalandı
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Williams Grand Prix Holding hisselerinin Dorilton Capital'a satılması sonrası geçici olarak takım direktörlüğüne getirilen Roberts'ın, Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, hafif belirtileri bulunan Roberts, 10 gün tecrit altında kalacağı için Türkiye Grand Prix'sinin düzenleneceği İstanbul'a götürülmedi.

Williams F1 Takımı Direktörü Roberts koronavirüse yakalandı

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