Williams, yeni sezonda Russell ve Latifi ile yarÄ±ÅŸacak!

Formula 1 takÄ±mlarÄ±ndan Williams, 2021'de mevcut pilotlarÄ± George Russell ve Nicholas Latifi ile yarÄ±ÅŸacak.Â

Williams'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, gelecek sezon BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± Russell ve Ä°ran asÄ±llÄ± KanadalÄ± Latifi ile yarÄ±ÅŸmaya devam edileceÄŸi duyuruldu.Â

Daha Ã¶nce F2 ÅŸampiyonu olan 22 yaÅŸÄ±ndaki Russell 2019'da, 25 yaÅŸÄ±ndaki Latifi ise sezon baÅŸÄ±nda Williams'a katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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